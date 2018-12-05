Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции

СЕГОДНЯ 20:37 2018-12-05T20:37:48+03:00

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Российский лидер Владимир Путин провел встречу с Франсуа Фийоном, который с 2007 по 2012 годы занимал пост премьер-министра Франции. Об этом сообщает на официальной странице Кремля.

Согласно опубликованным данным, политиков связывают давние дружеские отношения. Встреча в Москве носила частный характер.

Напомним, что в середине ноября Россию посещал бывший президент Франции Николя Саркози. Он выступил на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций, где сообщил о давней дружбе с Владимиром Путиным.

По его словам, российский лидер «тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия».