Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции
Российский лидер Владимир Путин провел встречу с Франсуа Фийоном, который с 2007 по 2012 годы занимал пост премьер-министра Франции. Об этом сообщает на официальной странице Кремля.
Согласно опубликованным данным, политиков связывают давние дружеские отношения. Встреча в Москве носила частный характер.
Напомним, что в середине ноября Россию посещал бывший президент Франции Николя Саркози. Он выступил на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций, где сообщил о давней дружбе с Владимиром Путиным.
По его словам, российский лидер «тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия».