2018-12-05T20:37:48+03:00
Политика

Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции

Президент России дружески побеседовал с Франсуа Фийоном
Алена Басавина
Поделиться:
Встреча прошла в резиденции Ново-ОгарёвоВстреча прошла в резиденции Ново-ОгарёвоФото: пресс-служба президента РФ
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с Франсуа Фийоном, который с 2007 по 2012 годы занимал пост премьер-министра Франции. Об этом сообщает на официальной странице Кремля.

Согласно опубликованным данным, политиков связывают давние дружеские отношения. Встреча в Москве носила частный характер.

Напомним, что в середине ноября Россию посещал бывший президент Франции Николя Саркози. Он выступил на предновогоднем приеме Российского фонда прямых инвестиций, где сообщил о давней дружбе с Владимиром Путиным.

По его словам, российский лидер «тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили станет ведущим украинской программы о выборах президента
Украина предложила России совершить обмен заключенными
Первый тайм матча Спартак - Урал завершился вничью 0:0
Трамп призвал ОПЕК не вводить ограничения на добычу нефти
Первый тайм матча Локомотив - Рубин завершился вничью 0:0
Роскомнадзор планирует ввести две новые возрастные маркировки
Надежда Савченко объявила голодовку в СИЗО
В Италии на АЗС взорвался бензовоз
Верховная рада предложила вернуть звание Героя Украины Степану Бандере
Сбежавший охранник умер после попытки самоубийства
Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Матч Спартак - Урал: Денис Глушаков будет капитаном в четвертьфинале Кубка России
Матч Локомотив - Рубин: Федор Смолов попал в запас на игру четвертьфинала Кубка России
В России предложили отменить налог на подержанные авто