"Локомотив" победил казанский "Рубин" в первой игре четвертьфинала Кубка России 1:0

СЕГОДНЯ 21:24 2018-12-05T21:24:56+03:00

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Футболисты "Локомотива" одержали победу в первой игре четвертьфинала Кубка России с казанским "Рубином". Команда Юрия Семина в домашней игре обыграла гостей из столицы Татарстана со счетом 1:0.

На 54-й минуте матча первый гол в поединке забил защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию встречи Локомотив - Рубин. Ответная встреча четвертьфинала Кубка России состоится 24 февраля 2019 года уже на поле казанского "Рубина". В полуфинал турнира, который состоится следующей весной, пройдет лучшая по итогам двух игр команда.