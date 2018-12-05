2018-12-05T21:23:19+03:00
Спорт

"Спартак" сыграл вничью 1:1 в Кубке России с "Уралом"

Ответная игра пройдет в феврале на поле уральцев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" дома принимал "Урал"."Спартак" дома принимал "Урал".Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый матч четвертьфинала Кубка России между "Спартаком" и "Уралом". 90 минут поединка не выявили победителя - встреча завершилась со счетом 1:1.

На 48-й минуте матча в Тушино счет открыл полузащитник "Спартака" Софьян Ханни. Ну а на 67-й форвард "Урала" Владимир Ильин точным ударом головой забил ответный мяч хозяевам поля.

Напомним, что месяц назад в матче чемпионата России футболисты "Урала" победили "Спартак" со счетом 2:1. А совсем недавно уральцы в первенстве страны обыграли и "Локомотив" со счетом 2:1.

Отметим, что сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Урал.

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