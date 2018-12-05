2018-12-05T21:31:44+03:00
Экономика

ОПЕК+ рекомендовал сократить нефтедобычу в первом полугодии 2019 года

Соглашение может быть достигнуто до конца недели
Алена Басавина
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ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефтиОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефтиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти на шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

По его словам, объем сокращения будет обсуждаться в ближайшие два для на заседаниях комитета ОПЕК+.

Цифры по соглашению будут обсуждаться в следующие два дня. Надеюсь, что соглашение будет достигнуто к концу этой недели», - приводит ТАСС слова ар-Румхи.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп призвал организацию не вводить ограничения на добычу нефти. По его словам, миру не нужны высокие цены на сырье.

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