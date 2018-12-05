2018-12-05T21:49:46+03:00
Политика

Bloomberg обозначил главные риски для мировой экономики в 2019 году

Аналитики высказали обеспокоенность по поводу торговых войн, Brexit и цен на нефть
Алена Басавина
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Названы основные риски для мировой экономики 2019 годаНазваны основные риски для мировой экономики 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты Bloomberg представили главные политические риски для мировой экономики в 2018 году. Соответствующий материал опубликован на официальном сайте агентства.

Аналитики обратили внимание на торговые войны. Особое внимание было уделено взаимоотношениям США и Китая, которые 2 декабря договорились о приостановке нарастающих противоречий.

Согласно указанным данным, если США введут пошлины на импорт китайских товаров, мировая экономика может пошатнуться.

К другим рискам относится экономическая ситуация в Италии, которая никак не может согласовать с Еврокомиссией проект бюджета на 2019 год.

Еще в риски входит выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент в британском парламенте уже приступили к дебатам по поводу текста соглашения с ЕС, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. Эксперты уверены, что выход Великобритании из сообщества приведет к снижению ее экономики.

Также среди рисков — состояние цен на нефть и предстоящие президентские выборы в ряде стран.

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