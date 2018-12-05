2018-12-05T22:13:57+03:00
Политика

На похороны Буша-старшего прибыли пять президентов США

Погребение посетили Дональд Трамп, Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама
Алена Басавина
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В Вашингтоне хоронят Буша-старшегоВ Вашингтоне хоронят Буша-старшегоФото: REUTERS
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Пять американских лидеров прибыли на похороны 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В похоронной процессии участвуют Дональд Трамп, а также Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Отметим, что в Вашингтон для прощания с Бушем-старшим прибыли также официальные лица других стран: британский принц Чарльз, концлер Германии Ангела Меркель, король Иордании Абдалла и президент Польши Анджей Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины 41-президента США.

Напомним, что Буш-старший умер в возрасте 94 лет 30 ноября 2018 года. 4 декабря в Кафедральном соборе Вашингтона прошла поминальная служба.

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