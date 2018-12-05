В США вернулся посол Саудовской Аравии
Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд вернулся в Вашингтон для участия в похоронах 41-президента США Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщает телеканал NBC.
Пока не сообщается, сколько дипломат пробудет на территории Соединенных Штатов.
Посол Саудовской Аравии в США и брат наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда прикинул США вскоре после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Напомним, что обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Позже королевство признало, что журналист был убит.
Американские спецслужбы подозревают, что к убийству журналиста имеет отношение наследный принц королевства.