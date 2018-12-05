Священников УПЦ допросили сотрудники СБУ

СЕГОДНЯ 22:39 2018-12-05T22:39:54+03:00

Украинские спецслужбы проводят расследование по делу о госизмене и разжиганию межрелигиозной вражды

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Служба безопасности Украины допросила 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ по делу о государственной измене и разжиганию межрелигиозной вражды. Об этом заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.

Информацию также подтвердил секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Александр Егоров. По его словам, на допрос были вызваны 14 священников.

Свидетелями по уголовному делу они стали из-за распространения в церквях брошюр. Подробности дела Егорову запретили рассказывать.

«Речь идет о брошюрах, которые не несут какой-то угрозы суверенитету нашего государства. Они распространены в церквях и дают правильную оценку на кое-какие вещи относительно православия. Но они взяли их за основу и инкриминируют это как розжиг религиозной войны», - передает слова священнослужителя РИА Новости.

Отметим, что в последнее время на Украине усилилось давление правоохранительных органов на представителей УПЦ. Ранее обыски были проведены в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Также полиция совместно с СБУ нагрянула в Житомирскую, Новгород-Волынскую и Овручско-Коростенскую епархии.

Напомним, что 13 ноября Архиерейский собор УПЦ Московского патриархата отказался от участия в «объединительном» соборе с неканоническими православными церквями Украины для дальнейшего получения автокефалии.

Из-за этого киевские власти развернули масштабную кампанию по оказанию давления на УПЦ.