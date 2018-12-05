Джордж Буш-младший рассказал, о чем говорил отец перед смертью

5 Дек. 22:58 2018-12-05T22:58:31+03:00

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Джордж Буш-младший на церемонии прощания с отцом рассказал о его последних словах. По словам политика, перед смертью Буш-старший сказал о любви.

«Я сказал: «Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом». И последними словами, которые он сказал на Земле, было: «Я тоже тебя люблю», - сказал сквозь слезы Буш-младший.

Он рассказал присутствующим, что сильным потрясением для его отца стала кончина супруги Барбары Буш. Теперь после смерти он сможет вновь встретиться с ней и дочерью, которая умерла в три года.

Джордж Буш-младший отметил, что его отец был прекрасным президентом. Он всегда старался успеть сделать как можно больше дел.

Напомним, что Буш-старший умер в возрасте 94 лет 30 ноября 2018 года. 4 декабря в Кафедральном соборе Вашингтона прошла поминальная служба.