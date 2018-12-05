Первая ступень Falcon 9 упала в океан при возвращении на космодром

5 Дек. 23:20 2018-12-05T23:20:37+03:00

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После запуска ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon компания SpaceX не смогла успешно вернуть и посадить первую ступень аппарата, которая опустилась в океан. Как сообщил глава компании Илон Маск в своем Twitter, ступень не была повреждена и продолжала передавать данные после приводнения.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 приводнилась в океане.Elon Musk on Twitter

За ступенью был отправлен корабль. На кадрах, опубликованных Маском, видно, что при сближении с поверхностью воды у ступени сработали двигатели, что позволил ей мягко и без повреждений приводниться.

Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида). Корабль Dragon должен доставить груз для экипажа Международной космической станции. Ступень ракеты по плану должна была вернуться на посадочную площадку близ космодрома.

Напомним, SpaceX впервые осуществила успешную посадку отработавшей ступени в апреле 2016 года, и с тех пор неоднократно повторяла данную операцию.