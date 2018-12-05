2018-12-05T23:41:40+03:00
Политика

Трамп заявил о "четких сигналах" властей Китаях по вопросам пошлин

Глава США уверен в желании КНР урегулировать торговые споры между странами
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Китай действительно хочет урегулировать вопрос с торговыми пошлинами. Глава белого дома заявил, что получил “четкие сигналы” таких намерений от китайского руководства после саммита G20 в Аргентине.

"Китай не хочет тарифы!... Не хочу показаться наивным или что-то еще, но я считаю, что председатель КНР Си Цзиньпин говорил всерьез в ходе нашей долгой и, надеюсь, исторической встречи. Обсуждались все темы!" - написал американский лидер в среду на своей странице в Twitter.

Ранее сайт kp.ru цитировал заявление Трампа о том, что он не сомневается в скором заключении торговой сделки с Китаем. Однако президент подчеркнул, что речь идет о "настоящем" соглашении, в ином же случае американские власти введут новые пошлины на поставляемые из Поднебесной товары.

Он также высказал мнение, что отношения Вашингтона с Пекином после его переговоров с председателем КНР на саммите "Большой двадцатки" сдвинулись в сторону улучшения, и теперь будут происходить "очень хорошие вещи".

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