Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо

СЕГОДНЯ 00:54 2018-12-06T00:54:20+03:00

В четверг голосование по законопроекту состоится в Сенате

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Во Франции Национальное собрание (Нижняя палата парламента) поддержало введение на полгода моратория на экологические налоги на топливо. Голосование по вопросу состоялось 5 декабря сразу после обсуждения доклада премьер-министра Эдуарда Филиппа.

"Национальное собрание одобрило предложения правительства об экологическом налогообложении и его последствий для покупательной способности", - сообщил председатель Нацсобрания Ришар Ферран.

За мораторий и уступки, в ответ на требования "желтых жилетов", проголосовали 358 парламентариев, против - 194. Кроме того, законодатели одобрили заморозку повышения цен на электроэнергию и газ, отмену увеличения тарифов на технический осмотр автомобилей, передает ТАСС.

В четверг, 6 декабря, голосование по этому пакету законов состоится в Сенате - верхней палате французского парламента. С обращением к сенаторам обратится премьер-министр Франции.

Как писал сайт kp.ru, недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы протестуют с середины ноября. Граждане требуют отставки главы государства. Первого декабря митинги переросли в многочисленные погромы, стычки с полицией и поджоги. В результате есть погибшие, сотни людей пострадали. Полиция провела многочисленные аресты.