Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

СЕГОДНЯ 01:47 2018-12-06T02:15:20+03:00

Истребитель и заправщик ВВС США столкнулись и потерпели крушение у берегов Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В них находились не менее семи человек

Изменить размер текста: A A

Два самолета ВМС США потерпели крушение у побережья Японии. Информацию подтвердил Корпус морской пехоты Соединенных Штатов.

Как передает агентство Reuters, истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку. Самолеты приписаныв к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути и выполняли плановый учебный полет.

Экипажи воздушных судов считаются пропавшими без вести. В общей сложности, на их бортах находились семь человек. В спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие, передает ТАСС.

Есть данные, что одного пилота на данный момент удалось спасти. Крушение могло произойти из-за столкновения во время дозаправки.