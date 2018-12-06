2018-12-06T02:15:20+03:00
Политика

Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

В них находились не менее семи человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Истребитель и заправщик ВВС США столкнулись и потерпели крушение у берегов ЯпонииИстребитель и заправщик ВВС США столкнулись и потерпели крушение у берегов ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два самолета ВМС США потерпели крушение у побережья Японии. Информацию подтвердил Корпус морской пехоты Соединенных Штатов.

Как передает агентство Reuters, истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку. Самолеты приписаныв к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути и выполняли плановый учебный полет.

Экипажи воздушных судов считаются пропавшими без вести. В общей сложности, на их бортах находились семь человек. В спасательной операции принимают участие американские и японские военнослужащие, передает ТАСС.

Есть данные, что одного пилота на данный момент удалось спасти. Крушение могло произойти из-за столкновения во время дозаправки.

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