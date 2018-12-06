Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни

СЕГОДНЯ 03:01 2018-12-06T03:01:53+03:00

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В России утвержден профессиональный стандарт няни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Ответственным разработчиком профстандарта работников по присмотру и уходу за детьми был выбран ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".

“Данная сфера была не урегулирована, отсутствовали требования к профессиональной подготовке работников по присмотру и уходу за детьми. Поэтому не случайно Экспертным советом при правительстве России была инициирована разработка профессионального стандарта для нянь", - пояснила ТАСС замдиректора института Ирина Вагнер.

По ее словам, в последние годы к сотрудникам этой сферы возникало все больше вопросов, а тревога за безопасность детей возросла после трагических случаев. Напомним, один из них, когда в 2016 году гражданка Узбекистана, работавшая няней в Москве, убила четырехлетнюю девочку.

Поэтому в рамках Десятилетия детства, сразу нескольким ведомствам - Минпросвещения, Минтруду, Минэкономразвития и Минфину - было поручено разработать и утвердить профстандарт няни. Документ содержит перечень основных трудовых обязанностей няни, работающей с детьми раннего возраста (от года до трех лет).

Новым является также требование о прохождении обучения по оказанию первой помощи детям дошкольного возраста. Отдельно прописаны знания и умения тех, что ухаживает за детьми с особыми нуждами.