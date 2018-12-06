2018-12-06T03:37:56+03:00
Политика

Экс-сенатор Петренко продолжит заниматься защитой материнства и детства

Политик возглавляет общественную организацию "Матери России"
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Всероссийской общественной организации "Матери России" Валентина ПетренкоГлава Всероссийской общественной организации "Матери России" Валентина ПетренкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После ухода из Совета Федерации Валентина Петренко продолжит заниматься вопросами защиты материнства и детства в рамках своей общественной работы в организации “Матери России”, которую она возглавляет.

Экс-сенатор подчеркнула, что подразделения организации открыты в 73 регионах, а представители движения входят в консультативные советы на уровне региональных администраций.

По словам Петренко, с 1 января 2019 года “Матери России” начнут проводить конкурс на знание эмблем регионов. Также организация начнет оказывать бесплатную юридическую помощь, онлайн-консультацию по вопросам защиты семьи прямо на своем сайте, передает РИА Новости.

Кроме того, общественно-экспертный совет этой общественной организации продолжит разрабатывать свои предложения по законодательству в сфере семейного права.

Как ранее писал сайт "КП", после 16 лет работы в Совфеде Петренко оставила свой пост по решению победившего во втором туре губернаторских выборов в Хакасии 31-летнего коммуниста Валентина Коновалова. Теперь исполнительную власть Хакасии в Совфеде представляет Валерий Усатик

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