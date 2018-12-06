2018-12-06T05:38:23+03:00
В мире

Великобритания приостановит выдачу индивидуальных виз инвесторам

В Соединенном Королевстве собираются бороться с отмыванием денег на территории страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Власти Великобритании временно прекратят продавать визы инвестора состоятельным иностранцамВласти Великобритании временно прекратят продавать визы инвестора состоятельным иностранцамФото: REUTERS
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“Удар по олигархам" приготовило Министерство внутренних дел Великобритании. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, власти страны приняли решение приостановить с 7 декабря выдачу так называемых “золотых виз”. Эти меры призваны помочь правоохранительным органом в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег на территории страны.

Речь идет о визах, которые получают состоятельные люди за определенные инвестиции в экономику Соединенного Королевства, и которые дают возможность получить постоянный вид на жительство в стране, а потом и паспорт британского гражданина.

"Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой”, - заявила замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс.

По ее мнению, приостановка выдачи индивидуальных виз инвесторам гарантирует, что преимуществами иммиграционной системы Великобритании смогут воспользоваться только “настоящие инвесторы”.

За последние 10 лет “золотые визы” получили более трех тысяч человек, причем 60% из них составляли граждане России и Китая. Только в этом году визы инвестора выдали 38 россиянам. Все эти люди должны были положить в британскую казну не менее 2,55 миллионов долларов.

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