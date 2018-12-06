2018-12-06T06:10:08+03:00
В мире

Япония направила шесть кораблей к месту крушения самолетов ВМС США

Рыболовецкие суда в районе падения истребителя и заправщика не пострадали
Юлия ДИВЕЕВА
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Япония участвует в поисково-спасательной операции американских военнослужащихЯпония участвует в поисково-спасательной операции американских военнослужащихФото: REUTERS
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К месту крушения двух военных самолетов ВМС США были направлены шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисках американских военнослужащих участвует один японский самолет.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио сообщил, что ни одно рыболовецкое судно, которое могло находиться в районе падения самолетов, не пострадало, передает ТАСС.

Ранее сайт "КП" писал, что Корпуса морской пехоты ВС США подтвердил информацию о том, что один из американских военнослужащих, находившихся на борту истребителя, был найден и спасен. Поисково-спасательная операция еще шести членов экипажей продолжаются.

Напомним, истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку.

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