Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-06T07:09:46+03:00

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Привлечь к ответственности всех, кто имеет отношение к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, в том числе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда потребовали сенаторы США.

Группа членов верхней палаты американского парламента подготовила резолюцию, в которой обратилась к администрации президента Дональда Трампа. В документе говорится, что наказать виновных в этом преступлении в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Необходимо сделать уверенное заявление по поводу жестокого убийства американского резидента - господина Хашкаджи, - у которого остались трое детей - граждан США”, - пояснил автор инициативы республиканец Линдси Грэм.

По его словам, выработанный им и его соавторами документ констатирует, что “кронпринц Саудовской Аравии был причастен к убийству Хашкаджи и является разрушительной силой в регионе”. Сенатор считает, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вредит интересам нацбезопасности США по ряду направлений, передает ТАСС.

Резолюция призывает в наиболее решительной форме осудить убийство Хашкаджи и признать, что кронпринц контролировал силы безопасности страны на момент преступления.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Джамаль Хашкаджи был убит саудовскими агентами после того, как 2 октября зашел в консульство Эр-Рияда в Стамбуле для разрешения вопроса с документами. Генпрокуратура королевтсва признала, что приказ об убийстве отдал глава группы, сформированной с целью вернуть переехавшего жить в США корреспондента на родину.