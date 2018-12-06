2018-12-06T07:09:46+03:00
В мире

Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи

Группа членов сената подготовила резолюцию в адрес администрации Трампа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль СаудНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль СаудФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Привлечь к ответственности всех, кто имеет отношение к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, в том числе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда потребовали сенаторы США.

Группа членов верхней палаты американского парламента подготовила резолюцию, в которой обратилась к администрации президента Дональда Трампа. В документе говорится, что наказать виновных в этом преступлении в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Необходимо сделать уверенное заявление по поводу жестокого убийства американского резидента - господина Хашкаджи, - у которого остались трое детей - граждан США”, - пояснил автор инициативы республиканец Линдси Грэм.

По его словам, выработанный им и его соавторами документ констатирует, что “кронпринц Саудовской Аравии был причастен к убийству Хашкаджи и является разрушительной силой в регионе”. Сенатор считает, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вредит интересам нацбезопасности США по ряду направлений, передает ТАСС.

Резолюция призывает в наиболее решительной форме осудить убийство Хашкаджи и признать, что кронпринц контролировал силы безопасности страны на момент преступления.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Джамаль Хашкаджи был убит саудовскими агентами после того, как 2 октября зашел в консульство Эр-Рияда в Стамбуле для разрешения вопроса с документами. Генпрокуратура королевтсва признала, что приказ об убийстве отдал глава группы, сформированной с целью вернуть переехавшего жить в США корреспондента на родину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее
США готовятся отправить военные корабли в Черное море
Япония направила шесть кораблей к месту крушения самолетов ВМС США
Великобритания приостановит выдачу индивидуальных виз инвесторам
Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать отказ от доллара
Одного человека спасли после крушения двух самолетов ВМС США у берегов Японии
В Канаде задержали финансового директора Huawei
Экс-сенатор Петренко продолжит заниматься защитой материнства и детства
Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни
Эсминец ВМС США демонстративно проследовал вблизи залива у берегов РФ
Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии
Министр культуры Черногории попал в Турции в ДТП
Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо
Пять человек погибли в сирийском Хаджине от удара ВВС коалиции
Сбербанк ввел ограничения на переводы денег по номеру телефона
Трамп заявил о "четких сигналах" властей Китаях по вопросам пошлин
Первая ступень Falcon 9 упала в океан при возвращении на космодром
Джордж Буш-младший рассказал, о чем говорил отец перед смертью
Священников УПЦ допросили сотрудники СБУ
В США вернулся посол Саудовской Аравии
На похороны Буша-старшего прибыли пять президентов США