Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии

СЕГОДНЯ 07:21 2018-12-06T07:21:00+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента России Владимира Путина посмотреть чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио в следующем году. Об этом рассказал депутат Либерально-демократической партии Коити Хагиуда, который ранее занимал пост заместителя генерального секретаря правительства страны.

По его словам, соответствующий разговор между Путиным и Абэ состоялся 1 декабря на полях саммита G20 в аргентинском Буэнос-Айресе. Японский премьер спросил у своего российского коллеги, не хочет ли тот посмотреть чемпионат мира по дзюдо в Токио. Однако, что на это ответил сам Владимир Владимирович, не уточняется.

Известно лишь, что Абэ все еще полон решимости добиться видимого прогресса в вопросе заключения мирного соглашения с Россией, передает газета Sankei.

Стоит отметить, что чемпионат мира по дзюдо пройдет в Токио в период с 25 августа по 1 сентября 2019 года. При этом ранее Абэ и Путин уже смотрели подобные соревнования вместе. Так, сайт kp.ru писал о том, что в сентябре премьер Японии и президент России вместе посетили финал турнира по дзюдо во Владивостоке.