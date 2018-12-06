Власти Сирии восстановили около 130 школ в освобожденных районах Алеппо

СЕГОДНЯ 07:36 2018-12-06T07:36:00+03:00

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Сирийские власти восстановили порядка 130 школ, расположенных в освобожденных районах города Алеппо, и еще около 340 образовательных учреждений на востоке одноименной провинции. Всего же в настоящий момент в регионе работают 1349 учебных заведений.

Местные власти отмечают, что многие здания во время боевых действия были разрушены практически до основания. Так, например, в одной из школ во время войны жили боевики-минометчики. Они заняли верхние этажи здания, а в подвале устроили госпиталь. Классные комнаты при этом использовались для проведения различных операций. По словам директора этого учебного заведения Хамида аль-Омара, разрушенное сооружение удалось восстановить только за несколько месяцев.

"Самый сложный этап, начальный - разбор завалов школы. Работы постоянно приостанавливались, потому что под каждой стеной лежали мины, и нам приходилось вызывать саперов", - цитирует ТАСС инженера Бассама Машхура, который работает над проектами по восстановлению школ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что только в 2018 году в Сирии было уничтожено более 23 тысяч радикальных исламистов и освобождено 387 населенных пунктов. Кроме того, в начале ноября в республику вернулись более 700 беженцев