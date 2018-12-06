Организациям повысят налог на имущество в Москве

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-06T07:37:05+03:00

Бизнес в следующем году будет платить больше налогов, что скажется на потребителях и зарплатах Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2019 году вместо существующих 1,5 они будут платить 2%

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В Москве в следующем году вырастет налог на имущество организаций. В столичном департаменте экономической политики и развития объяснили, что рост составит всего 0,5 пп, то есть с существующих сегодня 1,5% будет увеличение до 2%.

Бизнес уже пытался остановить нововведение, так как с 1 января произойдет увеличение НДС в стране, то нагрузка будет двойной. Это, скорее всего, дополнительно отразится на кошельках потребителей и зарплатах сотрудников.

По закону региональные власти вправе самостоятельно устанавливать ставку налога на имущество, расчет происходит исходя из его кадастровой стоимости. Увеличение платежа произошло за последние четыре года: в 2014 – 0,9%, в 2018 -1,5%.

Власти отмечают, что речь идет не о повышение, а о выходе на запланированный уровень платежей. Ставка 2% установлена во многих регионах России, например, в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ярославской и Тульской областях, пишет газета «Известия».

С января следующего года в России вырастет НДС. Увеличение на 2% утверждено правительством и Госдумой. Многие эксперты уверены, что это отразится буквально всех ценах. Рост покажут не только товары и услуги, но так же недвижимость, автомобили, путешествия.