Введение нового стандарта автомобильных номеров могут перенести на август

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-06T07:57:43+03:00

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Госавтоинспекция МВД России обратилась к Росстандарту с просьбой о переносе сроков введения в действие нового стандарта автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года. Об этом рассказали в пресс-центре министерства внутренних дел РФ.

Отмечается, что основанием для такой просьбы стали особенности системы полицейских госзакупок. При запуске нового стандарта в настоящий момент федеральный бюджет может понести "необоснованные расходы". Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения обычно заранее закупает номера, бланки прав, ПТС и другую автомобильную спецпродукцию сразу на несколько месяцев вперед. Ряд контрактов ЦСН уже заключил этой осенью. Более того, центр не имеет права заказывать у компаний госзнаки, изготовленные по ГОСТу, еще не вступившему в силу.

На фоне этого Госавтоинспекция попросила передвинуть срок реализации проекта с января на август. В Росстандарте уже пообещали рассмотреть данное предложение, передает "Коммерсантъ".

Напомним, что последний раз стандарт автомобильных номеров менялся в России в 1993 году. Однако сейчас в стране появилось множество транспортных средств с нестандартным крепежом, который вынуждает водителей буквально вгонять туда слишком узкие и длинные госзнаки. С 2019 года про эти неудобства можно будет забыть.

Сайт kp.ru писал о том, что всего под разные виды транспорта было разработано 10 новых типов номеров. Изменения существенно облегчат жизнь владельцев японских и американских машин, раллийных и ретроавтомобилей, а также мотоциклов и мопедов.