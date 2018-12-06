2018-12-06T07:57:58+03:00
Общество

Система «Умный город» появится в России

Она включит в себя подземные урны и «лежачие светофоры»
Ася РОМАНЧУК
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В России появятся "Умные города"В России появятся "Умные города"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России появится система «Умный город». Министерство строительства и ЖКХ уже приступило к отбору технологий, которые можно внедрить в городское пространство, сделав его комфортным и технологичным. Всего представлено более 100 проектов, которые могут претендовать на проект «смарт-сити». Среди ноу-хау можно увидеть мобильные приложения для жителей и управляющих компаний, системы дистанционного сбора данных счетчиков, умные детские площадки и велодорожки, «лежачие светофоры», подземные мусорные баки и многое другое.

Пока одни будут выбирать лучшие проекты, Минстрой сформирует список пилотных городов, где будут тестироваться «фишки». Опираться будут на существующие городские проблемы, если где-то беда со светофорами и организацией движения, то предложат местным властям присмотреться к «лежачим светофорам», а если жители жалуются на мусор – подземные урны.

Проекты «Умного города» затронут многие сферы жизни россиян: от ЖКЖ до общественных пространств, от транспорта до систем безопасности. Они сделают жизнь не только комфортнее, но и позволят упростить управление многоквартирными домами, позволят собственникам не ходить на собрания, а выражать свою позицию через электронные приложения. Самое главное, новые системы смогут корректно начислять коммунальные платежи, избегая ошибок и путаницы в тарифах.

Ноу-хау проникнет в систему образования и общепит, помогая им стать безопасными (видеоидентификация учеников) и вкусными. А «умная детская площадка» позволит детям выбирать десятки цифровых игр, пишет газета «Известия».

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