2018-12-06T08:03:07+03:00
Общество

Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды

Герман Волков скончался от остановки сердца
Юлия ДИВЕЕВА
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Арестованный в США россиянин скончался в больнице от остановки сердцаАрестованный в США россиянин скончался в больнице от остановки сердцаФото: REUTERS
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Гражданин России Герман Волков скончался в больнице американского города Джексонвилл штата Флорида. Об этом сообщается в пресс-релизе, подготовленном Иммиграционной и таможенной полицией США.

Россиянин был арестован в США июне 2017 года за то, что находился на территории страны после истечения срока визы. С того момента 56-летний Волков находился под стражей.

По данным американских властей, мужчина умер от остановки сердца. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли, передает ТАСС.

Сообщение о кончине россиянина появилось 3 декабря. Дата и время смерти не уточняются.

Напомним, 29 ноября стало известно о смерти россиянина, который находился в заключении в частной иммиграционной тюрьме "Northwest Detention Center" в американском городе Такома штата Вашингтон. Как писал сайт kp.ru, о гибели российского гражданина М. Д. Амара сообщили в пресс-службе посольства РФ в США. Он скончался 24 ноября в медицинском Центре святого Джозефа.

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