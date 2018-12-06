При взрыве газа на фабрике в Доминикане погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-06T08:19:25+03:00

Не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа на фабрике в столице Доминиканы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Четыре человека погибли и еще не менее 45 пострадали в результате взрыва газа на фабрике по производству пластиковой продукции Polyplas в Доминиканской Республике. Об этом сообщил руководитель корпуса пожарной охраны города Санто-Доминго Рафаэль дель Росарио.

По его данным, среди жертв трагедии трое мужчин и одна женщина. Их тела была обнаружены среди обломков в эпицентре взрыва, который произошел в районе котла. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.

Само здание фабрики сильно пострадало, как и расположенные рядом строения. В настоящий момент спасатели ведут работы по разбору завалов. Число людей, находившихся в момент взрыва на предприятии, пока неизвестно, поскольку властям так и не предоставили список рабочих, передает портал Listin Diario.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце взрыв прогремел также на китайском заводе по производству химических удобрений. Тогда погибли шесть человек, еще семеро рабочих получили ранения.