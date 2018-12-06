В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного
В районе столкновения двух американских военных самолетов у берегов японского острова Сикоку в Тихом океане обнаружен еще один член экипажа.
Телеканал NHK пока не приводит данных о состоянии этого военнослужащего.
Между тем, на месте крушения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130 уже работают шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции на море участвует самолет ВМС островного государства.
Напомним, что истребитель и военно-транспортный заправщик столкнулись друг с другом в небе недалеко от юго-западной префектуры Коти. Причины столкновения пока неизвестны, однако считается, что все могло произойти в момент дозаправки. Также известно, что оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее один из семи членов экипажа летательных аппаратов был спасен. Поиски остальных продолжаются.
Стоит отметить, что аварии с участием американских военных самолетов и другой техники уже стали больной темой для японских властей. Подобные инциденты происходят на территории страны регулярно, что вызывает недовольство местных жителей.