В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-06T08:39:59+03:00

О состоянии обнаруженного в водах Тихого океана члена экипажа не сообщается

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В районе столкновения двух американских военных самолетов у берегов японского острова Сикоку в Тихом океане обнаружен еще один член экипажа.

Телеканал NHK пока не приводит данных о состоянии этого военнослужащего.

Между тем, на месте крушения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130 уже работают шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции на море участвует самолет ВМС островного государства.

Напомним, что истребитель и военно-транспортный заправщик столкнулись друг с другом в небе недалеко от юго-западной префектуры Коти. Причины столкновения пока неизвестны, однако считается, что все могло произойти в момент дозаправки. Также известно, что оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее один из семи членов экипажа летательных аппаратов был спасен. Поиски остальных продолжаются.

Стоит отметить, что аварии с участием американских военных самолетов и другой техники уже стали больной темой для японских властей. Подобные инциденты происходят на территории страны регулярно, что вызывает недовольство местных жителей.