2018-12-06T08:52:27+03:00
Происшествия

Робот-распылитель по ошибке отравил 24 сотрудников Amazon

Техническая новинка из-за сбоя в программе выбросила в воздух спрей для защиты от медведей
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
24 сотрудника компании Amazon отравились на работе24 сотрудника компании Amazon отравились на работеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

24 сотрудника компании Amazon отравились на работе в Нью-Джерси. Причиной происшествия стал робот-распылитель. В программном обеспечении машины произошел сбой и в воздух попал спрей для защиты от медведей.

ЧП произошло на заводе в Нью-Джерси.В какой-то момент люди почувствовали в воздухе удушливый запах. Многие сразу же поспешили в безопасное место, но укрыться успели не все. Ядовитый запах стал причиной госпитализации двух десятков человек.

Из забрали в ближайшие больницы врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов. Один из госпитализированных находится в реанимации, его состояние врачи оценивают, как критичное.

Что стало причиной сбоя робототехники, пока неизвестно, сообщает Пятый канал.

Ранее Джефф Безос, основатель Amazon, возглавил рейтинг самых богатых людей от Forbes. Его состояние сейчас оценивается в $90,6 млрд.

Глава корпорации лично участвует во всех бизнес-процессах и следит за сотрудниками. История, которая произошла в Великобритании подтверждает это. 51-летний бизнесмен Ричард Гуттфилд сообщил, что его 11-месячный шнауцер по кличке Вильма пропал без вести после того, как курьер компании Amazon оставил пакет с собачьим кормом у двери. Вернуть собаку помог лично Безос.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Финляндии беженцы напали на водителей автобусов
В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного
Больше всего транспортный налог давит на москвичей, меньше всего на жителей Ингушетии
При взрыве газа на фабрике в Доминикане погибли четыре человека
Почти 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопадов в столице
Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды
Система «Умный город» появится в России
Введение нового стандарта автомобильных номеров могут перенести на август
Посольство КНР осудило арест финансового директора Huawei в Канаде
Организациям повысят налог на имущество в Москве
Власти Сирии восстановили около 130 школ в освобожденных районах Алеппо
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее