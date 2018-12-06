Робот-распылитель по ошибке отравил 24 сотрудников Amazon

СЕГОДНЯ 08:52 2018-12-06T08:52:27+03:00

Техническая новинка из-за сбоя в программе выбросила в воздух спрей для защиты от медведей

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24 сотрудника компании Amazon отравились на работе в Нью-Джерси. Причиной происшествия стал робот-распылитель. В программном обеспечении машины произошел сбой и в воздух попал спрей для защиты от медведей.

ЧП произошло на заводе в Нью-Джерси.В какой-то момент люди почувствовали в воздухе удушливый запах. Многие сразу же поспешили в безопасное место, но укрыться успели не все. Ядовитый запах стал причиной госпитализации двух десятков человек.

Из забрали в ближайшие больницы врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов. Один из госпитализированных находится в реанимации, его состояние врачи оценивают, как критичное.

Что стало причиной сбоя робототехники, пока неизвестно, сообщает Пятый канал.

Ранее Джефф Безос, основатель Amazon, возглавил рейтинг самых богатых людей от Forbes. Его состояние сейчас оценивается в $90,6 млрд.

Глава корпорации лично участвует во всех бизнес-процессах и следит за сотрудниками. История, которая произошла в Великобритании подтверждает это. 51-летний бизнесмен Ричард Гуттфилд сообщил, что его 11-месячный шнауцер по кличке Вильма пропал без вести после того, как курьер компании Amazon оставил пакет с собачьим кормом у двери. Вернуть собаку помог лично Безос.