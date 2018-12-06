СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-06T10:48:30+03:00

Президент США Дональд Трамп воспользовался кортежем из восьми автомобилей, чтобы проехать 230 метров. Фото: REUTERS

Семья Буш прибыла в Вашингтон на церемонию прощания с Джорджем Бушем — старшим

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Президент США Дональд Трамп воспользовался кортежем из восьми автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретить семьюбывшего американского лидера Джорджа Буша — младшего. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Трамп приехал в гостевую резиденцию Белого дома — Блэр-хаус с супругой Меланьей. Они прибыли на лимузине в сопровождении кортежа из восьми машин и побыли с семьёй Буша 23 минуты.

После встречи они тут же сели обратно в автомобиль и вернулись домой.

Как сообщает издание, многим показалось странным,почему для столь короткой поездки американский лидер воспользовался кортежем.

Отметим, семья Буш прибыла в столицу США Вашингтон по случаю церемонии прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем — старшим. Напомним, бывший американский лидер умер 30 ноября на 95-м году жизни.

Во время церемонии прощания с отцом Джордж Буш-младший не смог скрыть эмоции и расплакался.