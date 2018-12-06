Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-06T10:51:34+03:00

В исследовании участвовали 309 различных моделей, каждую из которых проверили по нескольким сотням параметров

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Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года.

В списке оказались 309 моделей, каждая из которых была протестирована по 229 различным параметрам. Так, в частности, проверке подверглись возможности смартфонов, их эргономика, камера, навигация и влагоустойчивость.

Примечательно, что после обновления рейтинга несколькими новинками лидер топ-10 все равно не изменился. Так, лучшим смартфоном 2018 года был признан Samsung Galaxy Note 9. Следом идут устройства американской корпорации Apple - iPhone XS Max и iPhone XS. Кроме того, в шестерку лучших вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8. Замыкают топ-10 Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, а также iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro, которые разделили десятое место.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим обзором SamsungGalaxy S8+ опустился с 7-го места на 9-е. Его вытеснили новые Huawei Mate 20 Pro и iPhone XR. При этом Samsung Galaxy Note 8 из топ-10 вовсе вылетел, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг лучших смартфонов 2018 года по версии "Комсомольской правды".