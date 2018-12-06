2018-12-06T10:51:34+03:00
Умные вещи

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

В исследовании участвовали 309 различных моделей, каждую из которых проверили по нескольким сотням параметров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2018 годаВ Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года.

В списке оказались 309 моделей, каждая из которых была протестирована по 229 различным параметрам. Так, в частности, проверке подверглись возможности смартфонов, их эргономика, камера, навигация и влагоустойчивость.

Примечательно, что после обновления рейтинга несколькими новинками лидер топ-10 все равно не изменился. Так, лучшим смартфоном 2018 года был признан Samsung Galaxy Note 9. Следом идут устройства американской корпорации Apple - iPhone XS Max и iPhone XS. Кроме того, в шестерку лучших вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8. Замыкают топ-10 Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, а также iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro, которые разделили десятое место.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим обзором SamsungGalaxy S8+ опустился с 7-го места на 9-е. Его вытеснили новые Huawei Mate 20 Pro и iPhone XR. При этом Samsung Galaxy Note 8 из топ-10 вовсе вылетел, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг лучших смартфонов 2018 года по версии "Комсомольской правды".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде появление американского эсминца у берегов России считают попыткой продемонстрировать силы
Трамп воспользовался кортежем из восьми автомобилей, чтобы проехать 230 метров
ЦБ отозвал лицензии у Экономикс-Банка и "Златкомбанка"
В Тбилиси МВД задержал зятя действующего президента Грузии
Родители Марии Бутиной, арестованной в США, не могут собрать деньги на адвоката
В Huawei прокомментировали арест финансового директора компании
В Финляндии беженцы напали на водителей автобусов
Робот-распылитель по ошибке отравил 24 сотрудников Amazon
В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного
Больше всего транспортный налог давит на москвичей, меньше всего на жителей Ингушетии
При взрыве газа на фабрике в Доминикане погибли четыре человека
Почти 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопадов в столице
Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды
Система «Умный город» появится в России
Введение нового стандарта автомобильных номеров могут перенести на август
Посольство КНР осудило арест финансового директора Huawei в Канаде
Организациям повысят налог на имущество в Москве
Власти Сирии восстановили около 130 школ в освобожденных районах Алеппо
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее