2018-12-06T10:39:33+03:00
Политика

В Совфеде появление американского эсминца у берегов России считают попыткой продемонстрировать силы

Российские политики уверены, что мир стремительно уходит из-под американского монопольного контроля
Сакина НУРИЕВА
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Эсминец США устроил провокацию, проплыв рядом с российскими берегами, американцы попытались продемонстрировать свое военное превосходство над всеми остальными странами. Такое мнение выразил председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в интервью радио "Комсомольская правда".

- Нет никакого сомнения, что США делают ставку на обеспечение одностороннего и исключительного военного преимущества во всех регионах земного шара. Вот сейчас идет демонстрация силы, - заявил Косачев.

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