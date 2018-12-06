2018-12-06T11:33:20+03:00
Экономика

Курс доллара увеличился до 66,7 рубля

Евро также продолжает расти на открытии торгов Московской биржи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс доллара вырос до 66,7 рубляКурс доллара вырос до 66,7 рубляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в этот четверг, 6 декабря, продолжает расти. К настоящему моменту стоимость одной единицы американской валюты составляет 66,7 рубля, что на 13 копеек больше по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

При этом евро также прибавил 7 копеек и увеличился до 75,6 рубля.

В целом же индекс Московской биржи на открытии торгов в четверг уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,9%. На данный момент он составляет 2422,46 пункта. Индекс РТС также пошел на понижение и потерял 0,6%. Сейчас его значение находится на уровне 1146,36 пункта.

Стоит отметить, что еще в начале ноября 2018 года доллар торговался по 68 рублей за одну единицу валюты, а в сентябре его стоимость вовсе составляла более 70 рублей. Об этом писал сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в школе в Жулебино: Ученик уже приходил на уроки с лезвием и угрожал охраннику лишить его ушей
Медведев заявил, что дефицита лекарств и повышения цен на них не будет
В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров
Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением
В Подмосковье проведут более 350 новогодних ярмарок
ЧП в школе 1359 в Жулебино: Полицейские передали ученика, пришедшего с ножом, врачам
Медведев: темпы роста экономики России с начала года составили 1,7%
Новак: переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной могут пройти в январе 2019 года
Этюд Рембрандта с отпечатками его пальцев ушел с молотка за $12,1 млн
МИД Китая потребовал немедленного освобождения финдиректора Huawei
Мотострелковые части приняли на вооружение беспилотники «Орлан-10»
СК начал проверку по факту ЧП в школе 1359 в Москве
Эксперты рассказали, где искать самых щедрых работодателей
Собянин прокомментировал инцидент в школе в Жулебино
Немцы назвали «неубиваемый» российский внедорожник
КС РФ признал конституционным соглашение о границе Чечни и Ингушетии
ЧП в школе 1359 в Москве: вооруженного ножом подростка задержали
Видео с места ЧП в школе 1359 в Москве: полиция оцепила здание
Претендентку на титул «Мисс Вселенная» изуродовали во время косметической процедуры
Первые фото школы 1359 в Москве, куда пришел с ножом ученик
В Совфеде появление американского эсминца у берегов России считают попыткой продемонстрировать силы
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года