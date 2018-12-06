Курс доллара увеличился до 66,7 рубля

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-06T11:33:20+03:00

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в этот четверг, 6 декабря, продолжает расти. К настоящему моменту стоимость одной единицы американской валюты составляет 66,7 рубля, что на 13 копеек больше по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

При этом евро также прибавил 7 копеек и увеличился до 75,6 рубля.

В целом же индекс Московской биржи на открытии торгов в четверг уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,9%. На данный момент он составляет 2422,46 пункта. Индекс РТС также пошел на понижение и потерял 0,6%. Сейчас его значение находится на уровне 1146,36 пункта.

Стоит отметить, что еще в начале ноября 2018 года доллар торговался по 68 рублей за одну единицу валюты, а в сентябре его стоимость вовсе составляла более 70 рублей. Об этом писал сайт kp.ru.