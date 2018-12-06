2018-12-06T11:10:46+03:00
Происшествия

Первые фото школы 1359 в Москве, куда пришел с ножом ученик

Старшеклассник сначала угрожал расправой учителям, а потом заявил, что убьет себя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают правоохранители. Фото: Петр Ковалев ТАССНа месте инцидента работают правоохранители. Фото: Петр Ковалев ТАСС
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В Сети появились первые фото школы 1359 в Москве, куда пришел с ножом ученик. По предварительным данным, молодой человек сначала угрожал расправой учителям, а потом заявил, что убьет себя.

Сайт kp.ru писал о том, что к этому учебному заведению, расположенному в столичном районе Жулебино, уже съехались сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент они ведут переговоры с вооруженным старшеклассником.

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359 Фото: ВКонтакте

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1359Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

СМИ сообщают о том, что из здания образовательного учреждения уже эвакуированы все учащиеся и преподаватели. На фотографиях с места происшествия видно, что около учебного заведения находятся полицейские машины. Однако Радио "КП" в канцелярии отказались подтверждать информацию об эвакуации школы.

Подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Фото: ВКонтакте

Подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетнихФото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

По данным "Интерфакса", ворвавшийся в школу с ножом ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Между тем, мотивы старшеклассника все еще неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.

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