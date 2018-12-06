Претендентку на титул «Мисс Вселенная» изуродовали во время косметической процедуры
Чилийская модель Андре Диаз совсем недавно была красавицей и мечтала принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Теперь девушка вынуждена отказаться от своей мечты и планов на жизнь из-за неудачной косметической процедуры.
Поход к специалисту закончился страшными ожогами лица. Фотографию с обезображенным лицом она разместила на своей странице в Instagram.
Андре активно готовилась к участию в конкурсе «Мисс Вселенная – 2018». Походы к косметологу были обычной процедурой, когда девушка увидела свое лицо после применения препарата, стало ясно, что справиться с проблемой быстро не получится.
«Я вернулась домой опустошенной, с лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты о карьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная рухнул»", – цитирует сайт «Дни.ру» слова модели.
Девушка призналась, что скрывать последствия процедуры ей пришлось целый год. Модель опасалась, что эксперты увидят ее изуродованное лицо и не допустят ее до участия в мероприятии. Андре удалось справиться с проблемой, сейчас она в Таиланде, где готовится к конкурсу.
Мероприятие пройдет в середине декабря.