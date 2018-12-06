2018-12-06T11:22:43+03:00
Общество

Претендентку на титул «Мисс Вселенная» изуродовали во время косметической процедуры

Чилийская модель Андре Диаз готовилась к конкурсу, а теперь вынуждена отказаться от своей мечты
Ася РОМАНЧУК
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Чилийская модель претендует на титул "Мисс Вселенная"Чилийская модель претендует на титул "Мисс Вселенная"Фото: Instagram.com
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Чилийская модель Андре Диаз совсем недавно была красавицей и мечтала принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Теперь девушка вынуждена отказаться от своей мечты и планов на жизнь из-за неудачной косметической процедуры.

Поход к специалисту закончился страшными ожогами лица. Фотографию с обезображенным лицом она разместила на своей странице в Instagram.

Андре активно готовилась к участию в конкурсе «Мисс Вселенная – 2018». Походы к косметологу были обычной процедурой, когда девушка увидела свое лицо после применения препарата, стало ясно, что справиться с проблемой быстро не получится.

«Я вернулась домой опустошенной, с лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты о карьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная рухнул»", – цитирует сайт «Дни.ру» слова модели.

Девушка призналась, что скрывать последствия процедуры ей пришлось целый год. Модель опасалась, что эксперты увидят ее изуродованное лицо и не допустят ее до участия в мероприятии. Андре удалось справиться с проблемой, сейчас она в Таиланде, где готовится к конкурсу.

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Чилийская модель получила ожог лица во время косметической процедуры
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Мероприятие пройдет в середине декабря.

andruwdiazandruwdiaz
Девушка боролась с последствиями косметической процедуры целый год
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