Видео с места ЧП в школе 1359 в Москве: полиция оцепила здание

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-06T11:22:52+03:00

Появилось первое видео с места ЧП в школе 1359 в Москве

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Появилось первое видео из школы № 1359 столичного района Жулебино, которую эвакуировали из-за ученика с ножом

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680993" frameborder="0"></iframe> Первое видео школы 1359, куда вошел ученик с ножом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг подросток пришел на занятия с ножом. Сначала он угрожал учителям образовательного учреждения, а после самому себе.

Об этом сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел по городу.

Сотрудники правоохранительных органов долгое время вели с учеником переговоры. В конечном счете подростка, из-за которого произошла эвакуация, передали полиции.

Как сообщили очевидцы корреспондентам "Комсомольской правды", директор предупредил учеников из других зданий о том, что у них "неситандартный рабочий процесс и все уроки будут по расписанию"