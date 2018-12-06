Видео с места ЧП в школе 1359 в Москве: полиция оцепила здание
Появилось первое видео из школы № 1359 столичного района Жулебино, которую эвакуировали из-за ученика с ножом
Первое видео школы 1359, куда вошел ученик с ножом.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг подросток пришел на занятия с ножом. Сначала он угрожал учителям образовательного учреждения, а после самому себе.
Об этом сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел по городу.
Сотрудники правоохранительных органов долгое время вели с учеником переговоры. В конечном счете подростка, из-за которого произошла эвакуация, передали полиции.
Как сообщили очевидцы корреспондентам "Комсомольской правды", директор предупредил учеников из других зданий о том, что у них "неситандартный рабочий процесс и все уроки будут по расписанию"