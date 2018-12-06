2018-12-06T11:26:43+03:00
Происшествия

ЧП в школе 1359 в Москве: вооруженного ножом подростка задержали

Операция по устранению ЧП в школе 1359 в Москве проводилась в присутствии родителей запершегося в учебном заведении старшеклассника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подросток был передан полиции в присутствии его родителейПодросток был передан полиции в присутствии его родителейФото: ВКонтакте
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Старшеклассника, ставшего причиной возникновения ЧП в школе 1359 в Москве, удалось задержать. Подростка передали сотрудникам правоохранительных органов в присутствии его родителей.

Такое сообщение экстренных служб опубликовал у себя на странице в Twitter телеканал RT.

Напомним, что ранее в четверг, 6 декабря, молодой человек пришел на занятия в одну из школ столичного района Жулебино с ножом. В результате всех сотрудников, преподавателей и учащихся образовательного учреждения пришлось экстренно эвакуировать.

Прибывшие на место инцидента полицейские вступили в переговоры с вооруженным школьником. В какой-то момент у старшеклассника удалось отобрать нож и запереть его в одном из кабинетов.

Сайт kp.ru писал о том, что молодой человек сначала угрожал напасть на преподавателей, а потом заявил о намерении учинить расправу над собой. При этом, по некоторым данным, юноша уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. О мотивах его поступка пока ничего неизвестно.

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