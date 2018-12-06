Собянин прокомментировал инцидент в школе в Жулебино

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-06T11:42:15+03:00

В полиции сообщили, что нож, который подросток принёс в школу, изъят. Его забрала охрана Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученик, который принёс нож в школу № 1359 в районе Жулебино, изолирован. В настоящий момент он не представляет угрозы для окружающих, с ним работают психологи.

— В школу 1359 мальчик пришёл с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция, - заявил мэр. Такое сообщание появилось на его официальном аккаунте в Twitter.

В полиции также сообщили, что нож, который подросток принёс в школу, изъят. Его забрала охрана.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг утром ученик школы № 1359 в районе Жулебино пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать окружающим, а после заявил, что намерен причинить вред самому себе.

Правоохранительные органы долгое время велис ним переговоры, школу эвакуировали.

В конечном счете у подростка удалось отнять нож. Школа продолжила занятия в прежнем режиме.

О мотивах поступка ученика пока ничего неизвестно.