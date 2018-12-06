2018-12-06T11:52:22+03:00
Политика

КС РФ признал конституционным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

По мнению суда, проведение референдума об установлении административного разграничения является необходимым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционнымКС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционнымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Конституционный суд России признал конституционным соглашение о проведении административной границы между двумя субъектами страны - Ингушетией и Чечней. Соответствующая тема была поднята на заседании КС, которое состоялось в Санкт-Петербурге в четверг, 6 декабря. Решение суда огласил его председатель Валерий Зорькин.

"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - говорится в материалах КС.

При этом подчеркивается, что речь идет о документе, который был подписан в сентябре 2018 года главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Сайт kp.ru писал о том, что в этом соглашении устанавливается четкая граница между республиками, которая так и не была определена после распада Чечено-Ингушской АССР 90-х годах.

По мнению членов Конституционного суда, в ближайшее время Ингушетия должна провести референдум относительно данного вопроса. Кроме того, как сообщает ТАСС, границы муниципальных образований нельзя рассматривать как утвержденные, пока не определены границы субъектов РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в школе в Жулебино: Ученик уже приходил на уроки с лезвием и угрожал охраннику лишить его ушей
Медведев заявил, что дефицита лекарств и повышения цен на них не будет
В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров
Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением
В Подмосковье проведут более 350 новогодних ярмарок
ЧП в школе 1359 в Жулебино: Полицейские передали ученика, пришедшего с ножом, врачам
Медведев: темпы роста экономики России с начала года составили 1,7%
Новак: переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной могут пройти в январе 2019 года
Этюд Рембрандта с отпечатками его пальцев ушел с молотка за $12,1 млн
МИД Китая потребовал немедленного освобождения финдиректора Huawei
Мотострелковые части приняли на вооружение беспилотники «Орлан-10»
СК начал проверку по факту ЧП в школе 1359 в Москве
Эксперты рассказали, где искать самых щедрых работодателей
Собянин прокомментировал инцидент в школе в Жулебино
Немцы назвали «неубиваемый» российский внедорожник
ЧП в школе 1359 в Москве: вооруженного ножом подростка задержали
Видео с места ЧП в школе 1359 в Москве: полиция оцепила здание
Претендентку на титул «Мисс Вселенная» изуродовали во время косметической процедуры
Первые фото школы 1359 в Москве, куда пришел с ножом ученик
Курс доллара увеличился до 66,7 рубля
В Совфеде появление американского эсминца у берегов России считают попыткой продемонстрировать силы
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года