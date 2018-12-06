КС РФ признал конституционным соглашение о границе Чечни и Ингушетии

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-06T11:52:22+03:00

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Конституционный суд России признал конституционным соглашение о проведении административной границы между двумя субъектами страны - Ингушетией и Чечней. Соответствующая тема была поднята на заседании КС, которое состоялось в Санкт-Петербурге в четверг, 6 декабря. Решение суда огласил его председатель Валерий Зорькин.

"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - говорится в материалах КС.

При этом подчеркивается, что речь идет о документе, который был подписан в сентябре 2018 года главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Сайт kp.ru писал о том, что в этом соглашении устанавливается четкая граница между республиками, которая так и не была определена после распада Чечено-Ингушской АССР 90-х годах.

По мнению членов Конституционного суда, в ближайшее время Ингушетия должна провести референдум относительно данного вопроса. Кроме того, как сообщает ТАСС, границы муниципальных образований нельзя рассматривать как утвержденные, пока не определены границы субъектов РФ.