2018-12-06T11:41:26+03:00
Авто

Немцы назвали «неубиваемый» российский внедорожник

Им, по мнению СМИ, стал автомобиль «Нива»
Ася РОМАНЧУК
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Немецкие журналисты оценили российскую "Ниву"Немецкие журналисты оценили российскую "Ниву"Фото: Андрей ПЕТРОВ
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Немецкие СМИ назвали «неубиваемый» российский внедорожник. Им, по мнению иностранных экспертов, оказался автомобиль «Нива».

Автомобиль, который сейчас подается под названием Lada 4х4, почти не меняет свой внешний вид, дешев и «неубиваем», констатируют эксперты издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это не первый опыт встречи немецких журналистов с российской «Нивой». Хольгер Аппель поделился воспоминаниями о поездке за рулем внедорожника. Это был 1980-й год и машина «вела себя ужасно» на дороге, зато с легкостью преодолевала заснеженные препятствия.

«По заметенной дороге к дому она ехала победоносно. Это невзрачная, дешевая, неубиваемая машина с полным приводом. За 40 лет ее внешний вид почти не поменялся, и у многих водителей начинают гореть глаза, когда они ее видят», - поделился впечатлениями Аппель.

Советский автомобиль повышенной проходимости начал выпускаться с 1977 года. Несущий кузов и постоянный полный привод отлично зарекомендовали себя в условиях сложных дорог. Любители погонять на пересеченной местности часто отдают предпочтение именно данной машине, не зря она регулярно становится призером различных ралли-рейдов, сообщает сайте телеканала «Звезда».

Качество российской "Нивы" оценили не только в Германии. Двое болельщиков сборной Исландии, Кьяртанссон и Йонссон, решились на отчаянную авантюру – доехать на русском джипе из Исландии до России. В маршруте – города, где будет играть сборная их страны. Машина не подвела.

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