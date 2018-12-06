Немцы назвали «неубиваемый» российский внедорожник
Немецкие СМИ назвали «неубиваемый» российский внедорожник. Им, по мнению иностранных экспертов, оказался автомобиль «Нива».
Автомобиль, который сейчас подается под названием Lada 4х4, почти не меняет свой внешний вид, дешев и «неубиваем», констатируют эксперты издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Это не первый опыт встречи немецких журналистов с российской «Нивой». Хольгер Аппель поделился воспоминаниями о поездке за рулем внедорожника. Это был 1980-й год и машина «вела себя ужасно» на дороге, зато с легкостью преодолевала заснеженные препятствия.
«По заметенной дороге к дому она ехала победоносно. Это невзрачная, дешевая, неубиваемая машина с полным приводом. За 40 лет ее внешний вид почти не поменялся, и у многих водителей начинают гореть глаза, когда они ее видят», - поделился впечатлениями Аппель.
Советский автомобиль повышенной проходимости начал выпускаться с 1977 года. Несущий кузов и постоянный полный привод отлично зарекомендовали себя в условиях сложных дорог. Любители погонять на пересеченной местности часто отдают предпочтение именно данной машине, не зря она регулярно становится призером различных ралли-рейдов, сообщает сайте телеканала «Звезда».
Качество российской "Нивы" оценили не только в Германии. Двое болельщиков сборной Исландии, Кьяртанссон и Йонссон, решились на отчаянную авантюру – доехать на русском джипе из Исландии до России. В маршруте – города, где будет играть сборная их страны. Машина не подвела.