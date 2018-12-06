2018-12-06T12:18:46+03:00
Общество

Эксперты рассказали, где искать самых щедрых работодателей

Оказалось, что в 2018 году большинство россиян останется без новогодних премий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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58% работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году58% работодателей не будут премировать сотрудников к Новому годуФото: Тимур ХАНОВ
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Самыми щедрыми работодателями в России оказались те, чья деятельность связана со сферой информационных технологий и образованием, а самыми скупыми - представители строительной отрасли и недвижимости. Такие выводы были сделаны на основе результатов опроса, проведенного сервисом для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Согласно его данным, большинство работодателей (58%) в этом году не планируют выдавать новогодние премии своим сотрудникам. Еще порядка 24% респондентов заявили, что поощрят персонал, но лишь отдельные его категории.

"И только 18% компаний будут премировать всех сотрудников", - передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса.

Отмечается, что исследование было проведено на основе изучения позиции 300 работодателей из всех регионов России. Опрос проводился в ноябре этого года.

Стоит отметить, что за последние семь лет ситуация с выдачей новогодних премий россиянам почти не изменилась. Сайт kp.ru писал о том, что в 2011 году почти половина функционирующих на территории нашей страны компаний никак не поощряла сотрудников по окончанию года.

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