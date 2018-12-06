СК начал проверку по факту ЧП в школе 1359 в Москве

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-06T12:27:22+03:00

К настоящему моменту подросток, спровоцировавший ЧП в школе 1359 в Москве уже задержан

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Следственный комитет России организовал проведение доследственной проверки по факту ЧП в школе 1359 в Москве. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Напомним, что утром в четверг, 6 декабря, учащийся одной из школ района Жулебино пришел на занятия с ножом и угрожал убить себя. В результате здание образовательного учреждения пришлось эвакуировать. Прибывшим на место инцидента правоохранителям удалось отговорить подростка от его намерений, и он сдался, после чего был передан полиции в присутствии его родителей.

Сайт kp.ru писал о том, что в результате происшествия никто не пострадал. Самого юношу госпитализировали в психиатрическую больницу. Ранее отмечалось, что он состоит на учете в в инспекции по делам несовершеннолетних.

"Следователи СК работают на месте происшествия. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", - сообщается на сайте СК.

В ведомстве также подчеркнули, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.