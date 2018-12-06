Этюд Рембрандта с отпечатками его пальцев ушел с молотка за $12,1 млн

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-06T12:44:01+03:00

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Малоизвестный набросок известного голландского художника Рембрандта ван Рейна под названием "Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве" был продан на лондонских торгах Sotheby's за 12,1 млн долларов. Таким образом, данный лот стал самым дорогим среди всех работ "старых мастеров" выставленных на аукцион в минувшую среду, 6 декабря.

"Картина датируется примерно 1655 годом, ее особенностью являются два замечательно сохранившихся отпечатка пальцев", - сообщается на странице Sotheby's в Twitter.

В аукционном доме отмечают, что размер написанной маслом картины составляет всего 25 на 20 см. Это один из семи набросков Рембрандта, изображающих Иисуса в образе юноши. Во время осмотра полотна на первичном слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев. Исследователи предположили, что они принадлежит самому великому художнику, однако доказать это почти невозможно. Однако участников торгов, похоже, нисколько не смутила эта деталь.

Итоговая стоимость всех проданных работ "старых мастеров" в этот раз превысила 38,5 млн долларов. Было реализовано 86% выставленных на торги произведений, что стало рекордным результатом Sotheby's для подобного мероприятия.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого месяца на аукционе была продана также картина Ивана Маковского "Игра в жмурки". Работу купили за 5,5 млн долларов, что стало рекордной цифрой для произведений авторства этого художника.