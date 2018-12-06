2018-12-06T12:24:16+03:00
Происшествия

ЧП в школе 1359 в Жулебино: Полицейские передали ученика, пришедшего с ножом, врачам

Юноша отказался от своих намерений и сдался полиции
Анастасия ВАРДАНЯН
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Юноша передан медработникам. Его госпитализируют в психиатрическую больницуЮноша передан медработникам. Его госпитализируют в психиатрическую больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Боле двух часов полицейские, мама и руководство школы уговаривали 16-летнего ученика сдаться. Напомним, утром в четверг, 6 декабря, он пришел в школу с ножом. Сначала ученик угрожал расправой учителям, а позже забаррикадировался в одном из помещений школы и заявил, что убьет себя. К счастью, трагедии удалось избежать.

- В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша передан медработникам, - сообщил «КП» Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Подростку нужна срочная психиатрическая помощь. Принято решение о его госпитализации в профильное медучреждение.

Ранее одноклассники рассказали, что парень стоял на учете у школьного психолога. Со слов одноклассников, он был нелюдим и почти ни с кем не общался. А вот учился мальчик хорошо.

Первое видео школы 1359, куда вошел ученик с ножом.

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