В Подмосковье проведут более 350 новогодних ярмарок

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-06T12:32:40+03:00

В Подмосковье к новому году организуют почти 350 ярмарок Фото: Михаил ФРОЛОВ

278 будет организовано в декабре, а еще 80 в январе

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В Подмосковье к Новому году будет организовано более 350 ярмарок. Большинство из них разверну в декабре, но и после праздников жителям будет чем себя порадовать.

Последний месяц года традиционно будет знаковым для торговли. Люди спешат запастись подарками, купить продукты к праздничному столу и украшения на елку. Ярмарки как раз способ сэкономить и начти товары ручной работы. В декабре на территории Московской области в 60 муниципалитетах планируется провести 278 ярмарок.

-90 из них будут тематические, а на январские праздники придется 80 ярмарок, они тоже будут пропитаны новогодней тематикой. Принять участие в торговле приедут предприниматели из 41 региона страны, - пишет РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

На ярмарках, которые будут организованы на центральных площадях 14 муниципальных образований, можно будет найти продукты питания, товары повседневного спроса, ремесленные товары, фермерская продукция, елочные игрушки и украшения ручной работы, гирлянды, русские народные поделки, изделия из шерсти ручной работы, подарочные наборы и многое другое.

Приятной новостью станет проведение социальных ярмарок «Ценопад». Там покупатели найдут сувенирную продукцию и новогодние украшения по доступным ценам.