2018-12-06T12:54:13+03:00
Общество

В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров

Больше всего их будет в Щелковском районе, Балашихе и Красногорске
Ася РОМАНЧУК
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В Москве и Подмосковье совсем скоро раскинутся елочные базарыВ Москве и Подмосковье совсем скоро раскинутся елочные базарыФото: Иван ПРОХОРОВ
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Совсем скоро в Подмосковье развернут елочные базары. Старт продаж новогодних красавиц намечен на 7 декабря, к этому времени в Московской области развернут более 400 елочных базаров.

Здесь можно будет найти как отечественные так и зарубежные живые ели. На некоторых точках можно будет найти искусственных красавиц.

- Наибольшее количество елочных базаров будет в Щелковском муниципальном районе - 42, городском округе Балашиха - 37, городском округе Красногорск – 32, пишет РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

В основном будут продаваться отечественные хвойные деревья – 395 точек. Елок из Скандинавии и Финляндии меньше - 129 точек, искусственные елки можно будет купить 135 точек.

В администрации подчеркивают, что несмотря на официальный старт 7 декабря, большинство точек по продаже деревьев откроется ближе к 20 числу.

В Москве появится почти 200 точек по продаже елок. Они будут располагаться примерно по тем же адресам, что в прошлом году.

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