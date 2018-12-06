В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров
Совсем скоро в Подмосковье развернут елочные базары. Старт продаж новогодних красавиц намечен на 7 декабря, к этому времени в Московской области развернут более 400 елочных базаров.
Здесь можно будет найти как отечественные так и зарубежные живые ели. На некоторых точках можно будет найти искусственных красавиц.
- Наибольшее количество елочных базаров будет в Щелковском муниципальном районе - 42, городском округе Балашиха - 37, городском округе Красногорск – 32, пишет РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.
В основном будут продаваться отечественные хвойные деревья – 395 точек. Елок из Скандинавии и Финляндии меньше - 129 точек, искусственные елки можно будет купить 135 точек.
В администрации подчеркивают, что несмотря на официальный старт 7 декабря, большинство точек по продаже деревьев откроется ближе к 20 числу.
В Москве появится почти 200 точек по продаже елок. Они будут располагаться примерно по тем же адресам, что в прошлом году.