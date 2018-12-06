В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-06T12:54:13+03:00

В Москве и Подмосковье совсем скоро раскинутся елочные базары Фото: Иван ПРОХОРОВ

Больше всего их будет в Щелковском районе, Балашихе и Красногорске

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в Подмосковье развернут елочные базары. Старт продаж новогодних красавиц намечен на 7 декабря, к этому времени в Московской области развернут более 400 елочных базаров.

Здесь можно будет найти как отечественные так и зарубежные живые ели. На некоторых точках можно будет найти искусственных красавиц.

- Наибольшее количество елочных базаров будет в Щелковском муниципальном районе - 42, городском округе Балашиха - 37, городском округе Красногорск – 32, пишет РИАМО со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

В основном будут продаваться отечественные хвойные деревья – 395 точек. Елок из Скандинавии и Финляндии меньше - 129 точек, искусственные елки можно будет купить 135 точек.

В администрации подчеркивают, что несмотря на официальный старт 7 декабря, большинство точек по продаже деревьев откроется ближе к 20 числу.

В Москве появится почти 200 точек по продаже елок. Они будут располагаться примерно по тем же адресам, что в прошлом году.