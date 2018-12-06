ЧП в школе в Жулебино: Ученик уже приходил на уроки с лезвием и угрожал охраннику лишить его ушей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-06T13:39:30+03:00

Как выяснилось, подросток даже выступал с угрозами в адрес директора и охранника заведения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом говорят учащиеся школы 1359, где сегодня была проведена эвакуация

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Ученик из школы № 1359 в московском Жулебино, который пришел в здание образовательного учреждения с ножом, ранее угрожал охраннику лишить его ушей. Об этом сообщили одноклассники подростка "Комсомольской правде".

- Месяц назад он пришёл в школу с лезвием. Выяснилось это когда староста класса Марина предложила сыграть в игру Темный Санта (дети пишут друг другу анонимные записки и пожелания), он написал только «Марина, подойди ко мне на перемене, надо кое что обсудить». После этого он сел за парту и достал лезвие. Слава богу, тогда на этом все и закончилось, - рассказали "Комсомольской правде" ученики школы

Как выяснилось, подросток даже выступал с угрозами в адрес директора и охранника заведения.

Мальчика выводили из школы в наручниках, руки были скованы за спинойФото: Михаил ФРОЛОВ

- Однажды он пришел без сменки, ему сделала замечание директор и охранник. И он сказал охраннику, что отрежет ему уши, - отметили очевидцы.

Напомним, 6 декабря ученик школы №1359 в московском районе Жулебино пришел в здание учебного заведения с ножом. Сначала он угрожал с расправой окружающим, после чего вознамерился причинить вред себе. Полиция провела с ним переговоры, он отступил, в итоге было принято направить мальчика в психиатрическое учреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681032" frameborder="0"></iframe> Комментарий уполномоченного по правам ребёнка.Михаил ФРОЛОВ

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