Медведев назвал повышение НДС до 20% наименее трудным выходом из ситуации
Повышение налога на добавочную стоимость (НДС) до 20% является наименее болезненным способом увеличения доходов федерального бюджета. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По его мнению, так будет лучше не только для экономики страны, но и для самих людей.
"Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов, я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение", - сказал глава правительства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом он добавил, что в ближайшее время кабмин не собирается пересматривать повышение НДС.
Сайт kp.ru писал о том, что, по оценке профильных ведомств, соответствующее решение властей позволит предоставить федеральному бюджету дополнительно 600 млрд рублей в год. Большая часть средств пойдет на социальную поддержку населения страны.
Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином