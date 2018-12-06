2018-12-06T13:30:59+03:00
Политика

Медведев назвал повышение НДС до 20% наименее трудным выходом из ситуации

По сравнению с другими способами увеличения доходов бюджета этот является наиболее оптимальным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медведев назвал увеличение НДС до 20% наименее болезненным для людей и экономикиМедведев назвал увеличение НДС до 20% наименее болезненным для людей и экономикиФото: REUTERS
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Повышение налога на добавочную стоимость (НДС) до 20% является наименее болезненным способом увеличения доходов федерального бюджета. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его мнению, так будет лучше не только для экономики страны, но и для самих людей.

"Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов, я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение", - сказал глава правительства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он добавил, что в ближайшее время кабмин не собирается пересматривать повышение НДС.

Сайт kp.ru писал о том, что, по оценке профильных ведомств, соответствующее решение властей позволит предоставить федеральному бюджету дополнительно 600 млрд рублей в год. Большая часть средств пойдет на социальную поддержку населения страны.

Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином

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