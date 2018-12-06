2018-12-06T13:31:24+03:00
Политика

В Минобороны прокомментировали появление эсминца США у берегов России

Американское судно контролировалось российским противолодочным кораблём «Адмирал Трибуц»
Сакина НУРИЕВА
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В Минобороны прокомментировали появление эсминца США у берегов РоссииВ Минобороны прокомментировали появление эсминца США у берегов РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Минобороны прокомментировали появление эсминца США McCampbell у берегов России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что американское судно контролировалось российским противолодочным кораблём «Адмирал Трибуц».

Также он рассказал, эсминец в действительности «даже не приближался к российским территориальным водам ближе чем на 100 км».

«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», — заявил Конашенков.

Он также отметил, что экипаж McCampbell «демонстрирует свою отвагу» на удалении более 400 км от территориальных вод России в центральной части Японского моря.

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря эсминец ВМС США McCampbell проследовал вблизи залива Петра Великого у берегов РФ, чтобы продемонстрировать России свою позицию. Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США, лейтенант Рэйчел Макмарр.

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