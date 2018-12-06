В Минобороны прокомментировали появление эсминца США у берегов России
В Минобороны прокомментировали появление эсминца США McCampbell у берегов России.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что американское судно контролировалось российским противолодочным кораблём «Адмирал Трибуц».
Также он рассказал, эсминец в действительности «даже не приближался к российским территориальным водам ближе чем на 100 км».
«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», — заявил Конашенков.
Он также отметил, что экипаж McCampbell «демонстрирует свою отвагу» на удалении более 400 км от территориальных вод России в центральной части Японского моря.
Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря эсминец ВМС США McCampbell проследовал вблизи залива Петра Великого у берегов РФ, чтобы продемонстрировать России свою позицию. Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США, лейтенант Рэйчел Макмарр.