Медведев: причиной возникновения ЧП в школах является не только интернет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не связывать возникающие в школах чрезвычайные ситуации лишь с влиянием интернета. По мнению главы правительства, в рамках решения данной проблемы должны быть объединены усилия семьи, учебных заведений и властей.
"Когда ребенок часами не выходит из комнаты, сидя за компьютером, то обязанность родителей спросить, может, у него какие-то проблемы. Иначе возникают трагедии", - заявил политик.
При этом он напомнил, что в этот четверг, 6 декабря, очередной такой инцидент произошел в одной из московских школ.
Сайт kp.ru писал о том, что старшеклассник пришел на занятия, вооружившись ножом. Юноша угрожал свести счеты с жизнью, однако правоохранителям удалось убедить его сдаться. В результате происшествия никто не пострадал.
"Слава богу, что там все закончилось и благополучно разрешилось - он сдался, но очевидно, что это тоже проблема на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим и надо заниматься", - подытожил премьер.
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