2018-12-06T13:41:36+03:00
Спорт

Олимпийский комитет России оспорил решение Мосгорсуда по делу бобслеиста Зубкова

Мосгорсуд разрешил пойманному на допинге бобслеисту Зубкову называться олимпийским чемпионом, но Олимпийский комитет России оспорил это решение, поскольку в противном случае Российская сборная может остаться без участия в Олимпиаде-2020
Дарья КРЫЛОВА
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ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по бобслеисту ЗубковуОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по бобслеисту ЗубковуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Александр Зубков, лишенный Спортивным арбитражным судом (CAS) чемпионского титула и медалей с Олимпиады в Сочи 2014 обратился с Мосгорсуд с иском о возможности сохранения титула и медалей на территории России, ссылаясь на презумпцию невиновности. Ни один из свидетелей CAS не подтвердил факт подмены допинг-пробы, а следовательно, обвинение основывается на домыслах.

Судья Ильнар Басыров удовлетворил данный иск и позволил спортсмену не исполнять решение Спортивного арбитражного суда на территории России. Таким образом, Зубков сохраняет не только медали, заработанные, возможно, не честным путём, но самое главное -пожизненную президентскую стипендию.

Однако, гармония продолжалась недолго – в преддверии Олимпийских игр 2020 таким поворотом озаботился Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет в России (ОКР).

Юрист МОК заявил, что решение CAS невозможно разделить территориально, спортсмен должен подчиняться вне зависимости от того, где находится: в России или за границей. В случае непослушания со стороны Зубкова, оно должно быть исполнено в принудительном порядке.

По просьбе МОК ОКР подали жалобу на вынесенное Мосгорсудом решение, поддержав точку зрения МОК, что Мосгорсуд не имел права пересматривать вердикт, вынесенный CAS, а уж тем более давать возможность спортсмену не подчиняться решению Спортивного арбитражного суда. В противном случае, российская сборная рискует лишиться участия в Олимпийских играх 2020.

Кроме этого, в Российском Олимпийском комитете считают, что такое решение Мосгорсуда ставит под удар двадцать восемь российских спортсменов, которых Спортивный арбитражный суд оправдал в деле о допинге, поскольку могут возникнуть резонные сомнения, что в России вообще признают принципы борьбы с допингом.

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