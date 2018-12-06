Премьер-министр РФ заявил о преломлении тренда на падение зарплат россиян
Премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев заявил, что цифры по росту доходов россиян могут показаться незначительными, но, правительству удалось переломить тренд на падение реальных зарплат населения.
Однако ранее Максим Топилин, министр труда и соцзащиты отметил, что заработные платы в стране растут огромными темпами в реальном и номинальном выражении.
-. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%", - возразил Топилину Медведев.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что рост заработной платы действительно есть, и это важно как для населения, так и для экономики всей страны, сообщает "РИА Новости".
- Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны. Самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство, - утверждает премьер-министр.